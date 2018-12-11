На фабрике в Щелкове ликвидировали открытое горение

Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Московской области

Открытое горение на складе в Щелкове ликвидировали в 15:30, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

В тушении огня участвовали 22 единицы техники и 71 человек. Пожар возник в двухэтажном здании на Фабричной улице, ему был присвоен второй ранг сложности. В результате происшествия госпитализированы двое человек, однако их жизни ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Подмосковная прокуратура начала проверку.

