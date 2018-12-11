Мебельную фабрику в Щелкове проверяют после пожара

11 декабря, 15:45
Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Московской области
Прокуратура проводит проверку после пожара на мебельной фабрике в подмосковном Щелкове, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В настоящее время устанавливают причины возгорания. В ходе проверки дадут оценку действиям ответственных должностных лиц предприятия, а также контрольно-надзорных органов.
Пожар вспыхнул в двухэтажном здании мебельной фабрики на улице Фабричная. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.
Пострадали три человека. Все они работники склада. Двоих из них госпитализировали. Огонь локализовали на площади в тысячу квадратных метров.
Спасатели МЧС запросили дополнительные силы. К тушению пожара привлекли 71 человека и 22 единицы техники. Две лаборатории работают у места пожара. Специалисты измеряют уровень загрязнения воздуха.
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