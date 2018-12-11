Двоих пострадавших госпитализировали после пожара в Щелкове

В результате пожара на мебельном складе в Щелкове два человека были госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом со ссылкой на подмосковный Минздрав сообщает Агентство "Москва".

Загоревшееся двухэтажное здание находится на Фабричной улице. Первоначально пламя охватило 800 квадратных метров, однако затем площадь возгорания увеличилась до тысячи "квадратов". На место происшествия прибыли 30 пожарных и 10 единиц техники. Спасателям удалось локализовать огонь.

Две лаборатории работают у места пожара. Специалисты измеряют уровень загрязнения воздуха.