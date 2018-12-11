Воздух у горящей фабрики измеряют на уровень вредных веществ

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Две лаборатории приехали в Щелково, где 11 декабря загорелась мебельная фабрика. Специалисты измеряют уровень загрязнения воздуха, передает РИА Новости со ссылкой на старшего офицера управления организации информирования населения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Петра Камбура.

Загоревшееся двухэтажное здание стоит на Фабричной улице. Первоначально пламя охватило 800 квадратных метров, однако затем площадь возгорания увеличилась до тысячи "квадратов". В результате ЧП пострадали два человека, это работники склада.

В настоящее время огонь удалось локализовать.

