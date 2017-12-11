Найденные в Берлине патроны не связывают с террористами

11 декабря, 03:14
Фото: AP/Michael Sohn
Патроны, найденные возле рождественской ярмарки в Берлине, не имеют отношения к терроризму. К таким выводам приходит полиция.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Berliner Morgen Post, предварительное расследование показало, что найденные 200 патронов не имеют отношения к терроризму, а близость к ярмарке – всего лишь случайность.
Пока это лишь предварительная версия, и полиции еще предстоит выяснить происхождение находки.
Ранее сообщалось, что недалеко от рождественской ярмарки и мечети были найдены боеприпасы.
"Поскольку рядом с местом обнаружения амуниции расположена рождественская ярмарка, а над парковкой (расположена) мечеть, не исключается опасная ситуация", – сообщили в полиции города.
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