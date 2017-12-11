Рядом с рождественской ярмаркой в Берлине нашли боеприпасы

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В Берлине недалеко от рождественской ярмарки и мечети были найдены боеприпасы – 200 патронов, которые находились в полиэтиленовых пакетах.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild, приехавшие на место происшествия правоохранители, сразу же обследовали территорию на предмет взрывчатки, а найденные патроны направили на экспертизу.

"Поскольку рядом с местом обнаружения амуниции расположена рождественская ярмарка, а над парковкой (расположена) мечеть, не исключается опасная ситуация", – цитирует издание полицейский отчет.

Пока у сотрудников полиции нет версий, кому могли принадлежать боеприпасы.