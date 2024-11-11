В Казахстане завели дело из-за фейков о побеге экс-министра Бишимбаева из тюрьмы

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Уголовное дело было возбуждено в Казахстане после распространения в ряде СМИ фейков о том, что экс-министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство супруги, якобы сбежал из колонии. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг информацию о побеге Бишимбаева, заявив, что тот отбывает свой срок в учреждении максимальной безопасности.

В ведомстве призвали граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться только на сообщения официальных источников.

Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в рамках расследования дела об убийстве супруги Салтанат Нукеновой в мае. При этом сам фигурант свою вину отказался признавать.

Тело Нукеновой нашли в ноябре прошлого года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, Бишимбаев избивал свою жену около восьми часов. При этом сам он утверждал, что погибшая получила травмы случайно после того, как он ее толкнул. В ходе судебного заседания также выяснилось, что экс-министр экономики Казахстана записал издевательства над Нукеновой на телефон.