Один человек пострадал при возгорании трамвая в центре Самары

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Один человек получил травмы в результате возгорания трамвая в центре Самары. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 11 ноября на улице Арцыбушевской. Предварительно, один человек пострадал.

В дирекции Трамвайно-тролейбусного управления заявили, что всех пассажиров трамвая, следовавшего по маршруту № 20, эвакуировали. На место происшествия приехали пожарные, в ближайшее время его отбуксируют в городское депо. Движение на линии планируют вскоре возобновить.

Отмечается, что организована доследственная проверка. На место выехали следователи, выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на Тамбовском пороховом заводе. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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