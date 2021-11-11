СК возбудил уголовное дело после возгорания машины с ребенком на парковке в Коми

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенка извлекли из горящего автомобиля в Коми, сообщает пресс-служба СК РФ.

ЧП произошло в Печоре. Ребенка вытащили из задымленного салона и передали врачам. Находился он в машине один.

По версии Следственного комитета, 24-летний мужчина оставил на стоянке автомобиль, в котором находился его спящий 2-летний сын, и ушел в столовую. Пока отца не было, внутри машины произошло замыкание и возгорание электропроводки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Ранее сообщалось, что в результате ЧП ребенок попал в реанимацию. По словам врачей, состояние у него тяжелое, стабильное. Медики диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.

В МЧС РФ по региону уточнили, что инцидент произошел около магазина по улице Булгаковой. Спасатели прибыли на место ЧП в течение трех минут. Возгорание было ликвидировано примерно через шесть минут.