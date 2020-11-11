Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

Движение на внешней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов ограничили из-за ДТП, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что проехать нельзя на второй и третьей полосе.

"На внешней стороне 1-го километра МКАД ночью произошло ДТП – грузовик наехал на ограждение, после чего опрокинулся прицеп", – сообщили в ведомстве.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. В Дептрансе отметили, что на ликвидацию последствий аварий потребуется несколько часов.

В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда участка и быть внимательными.

Ранее смертельное ДТП произошло на Изваринской улице на западе Москвы. Водитель Range Rover не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Два человека скончались в результате аварии.

МЧС РФ предупредили, что из-за ухудшения погодных условиях в европейской части России могут происходить крупные ДТП. В частности, в ведомстве указали на высокую вероятность образования тумана и гололедицы. Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.