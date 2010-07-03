Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в столице

Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали три человека, случилось в центре Москвы. Об этом заявили в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы столичного управления ГИБДД.

"Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло по адресу: Бутырский вал, дом 7. В результате аварии пострадали три человека", – уведомили в пресс-службе.

Известно, что все пострадавшие являются пассажирами автобуса.

В управлении ГИБДД также подтвердили, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП открыто расследование.

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