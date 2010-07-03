СК начал проверку по факту задымления в электрощите поезда Москва – Киев

Следователи проводят проверку по факту задымления в локомотиве поезда Москва – Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту задымления в электрощите локомотива поезда Москва – Киев", – сообщила Марковская.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После проверки будет приятно процессуальное решение.

По предварительным данным, задымление в поезде произошло в понедельник в 02:56. ЧП произошло в районе железнодорожной станции Алтухово Навлинского района Брянской области.

Пожар был оперативно ликвидирован. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее пожар произошел в пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб. В результате погибли 62 человека, еще как минимум 15 человек пострадали.

