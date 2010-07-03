Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:21

СК начал проверку по факту задымления в электрощите поезда Москва – Киев

происшествия транспорт пожар

Фото: vk.com/newsbryanskru

Следователи проводят проверку по факту задымления в локомотиве поезда Москва – Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту задымления в электрощите локомотива поезда Москва – Киев", – сообщила Марковская.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После проверки будет приятно процессуальное решение.

По предварительным данным, задымление в поезде произошло в понедельник в 02:56. ЧП произошло в районе железнодорожной станции Алтухово Навлинского района Брянской области.

Пожар был оперативно ликвидирован. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее пожар произошел в пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб. В результате погибли 62 человека, еще как минимум 15 человек пострадали.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика