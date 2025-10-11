Уголовное дело возбуждено против женщины, нелегально торговавшей в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по статье о даче взятки в отношении женщины, которая незаконно торговала в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

Уточняется, что фигурантка нелегально торговала около станции метро "Домодедовская". Чтобы продолжить свою деятельность, она дала взятку в 25 тысяч рублей заместителю начальника отдела ГКУ "Организатор перевозок", который в этот момент действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент".

В отношении женщины завели дело по статье "Дача взятки должностному лицу". С ней провели следственные действия, после чего женщине предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

Ранее бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман был обвинен в получении крупной взятки за покровительство строительной фирме. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность замглавы администрации города, получил в качестве взятки 55 миллионов рублей.

Кроме того, правоохранители обвинили главу города Владимира Дмитрия Наумова в получении взятки в особо крупном размере. Следователи полагают, что Наумов в целях обогащения вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, пообещав оказать помощь в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире.