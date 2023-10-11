Число пострадавших при столкновении поездов на станции "Печатники" выросло до двух

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Количество пострадавших при столкновении двух поездов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей оперативных служб.

В сообщении службы уточняется, что вторым пострадавшим стала пассажирка поезда.

Столкновение поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошло 11 октября. Машинист оказался зажат, спасатели пытаются его достать.

На этом фоне Сергей Собянин сообщил, что в ЧП на станции метро "Печатники" среди пассажиров серьезно пострадавших нет. На территории происшествия были организованы ремонтно-восстановительные мероприятия. В связи с этим движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов, уточнил мэр.

В качестве предположительной причины столкновения поездов на салатовой ветке представители оперативных служб назвали техническую неисправность. Вместе с этим они не исключили вероятность того, что сам машинист мог допустить ошибку.

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы