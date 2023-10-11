Пытавшегося ввезти карабин "Маузер" россиянина задержали на белорусской границе

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Пограничники Белоруссии задержали на границе с Польшей жителя Австрии, у которого есть российское гражданство, при ввозе карабина "Маузер" КА-98" и двух штык-ножей, минимум один из них времен ВОВ. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

Отмечается, что инцидент произошел утром 6 октября в пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе. Оружие обнаружили во время осмотра автомобиля мужчины. В ходе опроса стало известно, что у гражданина есть еще один нож.

По словам россиянина, предметы он вез в РФ для пополнения своей коллекции. Оружие передали сотрудникам Московского РОВД Бреста для проведения экспертизы, уточняется в сообщении.

В комитете напомнили, что за незаконные действия в отношении оружия и его перемещение через границу может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники таможенного комитета Белоруссии задержали на границе с Литвой россиянина, попытавшегося ввезти на территорию страны крупную сумму денег и средства самозащиты. По факту незаконного перемещения наличных средств через границу в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Также сотрудники Федеральной таможенной службы России задержали гражданку Китая при попытке незаконного вывоза драгоценных металлов с территории Благовещенска. Женщина спрятала слитки в нижнем белье. Таможенники выявили ее после срабатывания рамки металлодетектора.

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