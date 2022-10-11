В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские войска в ночь на вторник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Луганской Народной Республики задержали диверсионно-разведывательную группу Украины, планировавшую серию терактов. По данным собеседника РИА Новости, члены группировки также планировали совершить теракты на территориях детских садов. Подрывы, по его словам, планировались на территории северных прифронтовых районов ЛНР.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!