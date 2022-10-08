Спецслужбы ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов

Фото: Минобороны РФ

Спецслужбы Луганской Народной Республики задержали диверсионно-разведывательную группу Украины, планировавшую серию терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, члены группировки также планировали совершить теракты на территориях детских садов. Подрывы, по его словам, планировались на территории северных прифронтовых районов ЛНР.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов", – проинформировал источник.

Ранее сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обезвредив взрывное устройство. Его обнаружили вблизи дома.

По данным Росгвардии, мощность взрывного устройства составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Его обезвредили на месте.

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