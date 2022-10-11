Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне

Фото: министерство обороны РФ

Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет", – заявил специалист.

Представитель экстренных служб Херсонской области добавил, что информация о разрушениях в месте падения ракет уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель атаки была достигнута.

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