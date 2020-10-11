Водитель грузовика пострадал при обрушении надземного перехода в Ленобласти

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Один человек пострадал при обрушении надземного пешеходного перехода на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе. Об этом ТАСС заявили представители МЧС России по региону.

"По предварительным данным, один пострадавший – водитель грузового автомобиля", – говорится в сообщении экстренного ведомства. В результате происшествия в Ленинградской области никто не погиб, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Причина обрушения перехода сейчас неизвестна.

Ранее стало известно, что в связи с происшествием движение транспорта было временно ограничено.