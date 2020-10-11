Надземный переход обрушился на трассе М-10 в Ленинградской области

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Обрушение надземного пешеходного перехода произошло на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом заявил ТАСС источник в экстренном ведомстве.

В связи с происшествием движение транспорта временно ограничено. "Поступило сообщение об обрушении перехода на трассу в Тосненском районе Ленинградской области", – говорилось в сообщении. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.

В сентябре переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Коми. Инцидент мог произойти из-за нарушения техники безопасности.