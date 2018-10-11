Экипаж аварийного "Союза" вскоре вновь отправится в полет. Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалев.

"Полететь сможет, никаких повреждений у экипажа нет. И мало того, в них много вложено в подготовку", − цитирует Крикалева РИА Новости. Он отметил, что в "Роскосмосе" будут стараться, чтобы "наиболее эффективно использовать их навык сейчас, пока он свежий".

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг эвакуировались на Землю в спасательной капсуле и успешно приземлились в казахстанской степи.

Командир экипажа Международной космической станции, немецкий космонавт Александр Герст подчеркнул, что в этой нештатной ситуации "Союз МС-10" оказался способен спасти космонавтов.

Расследованием причин аварии занимается специальная комиссия. По факту крушения возбуждено уголовное дело о "нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба".

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