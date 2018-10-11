Прокуратура проверит песни Гнойного и Замая на экстремизм

Московская прокуратура проверит песни рэперов Славы Карелина (Гнойного) и Андрея Замая (Хана Замая) на экстремизм. В ведомство поступили заявления о том, что в текстах их песен якобы содержатся антисемитские и неонацистские взгляды, сообщил адвокат Павел Ясман, который представляет интересы музыкантов.

По словам адвоката, среди песен Замая и Гнойного, попавших под проверку Прокуратуры по ЦАО, есть треки, которые "будут исполнены на концертах в ближайшем туре, а также другие их композиции". Ясман пояснил, что в проверке текстов примут участие лингвисты и сотрудники ГУ по противодействию экстремизму МВД.

Как рассказал адвокат ТАСС, в августе Замай получил копию обращения гражданина Зелимханова. Тот обратился в администрацию одного из районов Петербурга, а позднее − и в столичные правоохранительные органы.

"Заявитель утверждает, что рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций и привел строчки из семи песен исполнителей", − уточнил Ясман. По его словам, заявитель попросил разобраться, "почему Замаю и Гнойному предоставляются площадки для выступлений".

Адвокат отметил, что в зависимости от результатов проверки прокуратура может завести дело об административном правонарушении, инициировать вопрос об уголовном преследовании или же обратиться в суд для признания песен экстремистскими.

По мнению юриста, "проверка ничего не должна выявить", если ее будут проводить "с учетом контекста творчества исполнителей".

Сам Замай считает обвинения в свой адрес надуманными. "Наше творчество − это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях", − заявил он. Рэпер подчеркнул, что ему чужды "любые предрассудки, связанные с национальностями".