Пожар в строящемся доме на юго-востоке Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар в строящемся жилом доме на улице Академика Скрябина в Москве ликвидирован. В результате случившегося пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"В Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по улице Академика Скрябина, дом 25/1", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, возгорание было выявлено на втором этаже здания. На месте произошедшего были задействованы 26 человек и 7 единиц техники.

Ранее один работник погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле. Травмы получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Между тем трое мужчин стали жертвами пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали 17 специалистов и 9 единиц техники.

