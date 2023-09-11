Генерал Николай Коваленко стал жертвой телефонных мошенников

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Бывший начальник политуправления Центральной группы войск СССР, 94-летний генерал-полковник Николай Коваленко стал жертвой телефонных мошенников. Он отдал им 635 тысяч рублей, пытаясь спасти от уголовного преследования якобы попавшую в ДТП внучку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчине с незнакомого номера позвонила девушка и представилась его внучкой, уточнил собеседник агентства. Затем она быстро сказала, что попала в аварию и передала трубку якобы полицейскому. Он заявил, что для избежания уголовной ответственности за ДТП нужно заплатить 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что такой суммы у Коваленко не было. Он смог собрать 635 тысяч рублей и передал их присланному ему курьеру. Затем он позвонил внучке, выяснилось, что девушка не попадала в аварию, а разговор был с мошенниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала жителя Челябинской области, который подозревается в мошенничестве в отношении ребенка. Восьмилетняя девочка отдала ему 334 тысячи рублей.

Также в Москве пожилая женщина отдала 250 тысяч рублей мошенникам. По информации прокуратуры, 77-летней пенсионерке позвонил лжеврач и заявил, что у нее неизлечимая болезнь. После этого он сказал, что шанс выжить есть, однако нужно заплатить за лечение около 910 тысяч рублей.

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