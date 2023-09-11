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11 сентября, 15:25

Происшествия

В Белоруссии задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты на железной дороге

Фото: телеграм-канал "Белорусский силовик"

Украинских агентов, которые готовились совершить диверсии на железной дороге, задержали в Белоруссии. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности республики.

Уточняется, что злоумышленники планировали подорвать железнодорожные пути в Столбцовском и Толочинском районах. Силовики забрали у агентов взрывчатку и детонаторы.

Оказалось, что один из мужчин сам вышел на связь с СБУ. В рамках подготовки теракта в Минской области он решил объединиться со своим бывшим коллегой.

В свою очередь, организатор диверсии в Витебской области обратился за помощью к двум гражданам Белоруссии, у которых уже был опыт работы с минно-взрывными устройствами.

Силы КГБ также поймали украинца, который переместил через границу оружие, взрывчатые материалы и беспилотники.

В настоящее время задержанные пребывают в следственном изоляторе КГБ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что в стране задержали агента спецслужб Украины и его сообщников, которые имеют отношение к попытке диверсии самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.

После этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что самолет РФ атаковали местные партизаны.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях

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