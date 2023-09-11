Гладков сообщил об отсутствии пострадавших при падении обломков сбитого БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии пострадавших при падении фрагментов сбитого украинского беспилотника. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом", – уточнил губернатор.

Гладков отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью отчиталось Минобороны России. В ведомстве заявили, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

10 сентября Гладков также сообщал, что в регионе средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Тогда обломки беспилотника упали в огород частного домовладения.

Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки