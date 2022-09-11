Очевидец рассказал о происшествии на Дне города в Туве

13:58
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Огни от фейерверка в честь Дня города Кызыла падали прямо на стоявших на набережной людей, рассказал очевидец произошедшего Алексей.
"Они начали падать прямо на людей, в связи с этим запуск был аварийно остановлен. Я не знаю, почему такое могло произойти, раньше такого не происходило. Люди сильно паниковали, была давка", – сообщил он "Газете.ру".
По словам мужчины, один из пострадавших был доставлен в больницу с термическим ожогом стопы. Кроме того, десятилетний мальчик обратился за помощью с термическим ожогом лица.
Ранее сообщалось, что прокуратура республики Тыва организовала проверку после попадания запущенного фейерверка в людей в Кызыле.
Происшествие произошло 10 сентября в период празднования Дня города, когда часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан.
Уточняется, что по результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, процессуальную проверку организовало и следствие, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.
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