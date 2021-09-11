Водитель без прав сбил женщину с ребенком в Новогиреево

11 сентября, 23:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном районе Новогиреево несовершеннолетний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и сбил женщину с ребенком. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Госавтоинспекции Москвы.
"На маму с ребенком, идущих по тротуару, совершил наезд водитель автомобиля Toyota Corolla. ДТП произошло в 21:40 на улице 2-я Владимирская у дом 64. По предварительным данным водитель не справился с управлением", – говорится в сообщении.
Известно, что женщину и пятилетнего мальчика госпитализировали. Предварительно у мамы диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а у малыша – ушиб брюшной области.
На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Водитель в ближайшее время пройдет освидетельствование на состояние опьянения.
Ранее в Даниловском районе столицы водитель на легковом автомобиле сбил 12-летнего мальчика. Ребенок на самокате выехал из-за припаркованных машин.
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