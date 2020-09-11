Мать, истязавшую ребенка в Омской области, могут ограничить в правах

11:57
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Прокуратура Омской области поставила вопрос об ограничении в родительских правах матери, истязавшей полуторагодовалого ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.
"В настоящее время решается вопрос об ограничении в родительских правах матери пострадавшего ребенка", – сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что признано законным возбуждение уголовного дела в связи с этим инцидентом. Также прокуратура Таврического района, где произошло истязание, проводит проверку соблюдения требований законодательства в деятельности уполномоченных по защите прав несовершеннолетних.
Сообщается, что в их работе усматриваются признаки ненадлежащего исполнения обязанностей. Проведение проверки, а также ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, сообщили в ведомстве.
Проверка проводится по поручению Генеральной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. Она также взяла расследование инцидента на контроль.
Ранее было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание малолетнего"). Сообщалось, что следователи устанавливают личность человека, истязавшего ребенка. В настоящий момент неизвестно, кто именно совершил преступление – мать или ее знакомая, с которой она проживала.
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