Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем

Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Об этом сообщает BFMTV.
Инцидент произошел в 2013 году, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта.
Фонд первичного медицинского страхования классифицировал случай как несчастный случай на работе, пояснив, что половой акт является частью повседневной жизни.
В мае 2016 года местный суд постановил, что инцидент можно считать производственной травмой, потому что интимная близость – это естественное проявление жизни человека. Данное решение поддержал и апелляционный суд. Семья погибшего будет получать выплаты от государства и работодателя. Размер компенсации составит 80% от зарплаты мужчины.
Похожий случай произошел в 2017 году в Китае. Тогда суд признал виновным работодателя, когда его сотрудник сломал руку в командировке на дискотеке.
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