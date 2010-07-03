Автомат с газированной водой взорвался в столичном бизнес-центре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомат с газированной водой взорвался в бизнес-центре в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел в бизнес-центре Арма в Нижнем Сусальном переулке. По предварительным данным, в автомате взорвался баллон с углекислотой.

Травмы получил мужчина, у него под угрозой ампутации два пальца правой руки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ТиНАО один человек пострадал в результате взрыва снаряда. У мужчины диагностировали осколочные ранения бедра, голени и правого глаза.