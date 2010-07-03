Healthy Food сообщила о закрытии производства

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сеть Healthy Food, которая специализируется на продажах ЗОЖ-продуктов и готовой еды в кафе и вендинговых автоматах, после массовых отравлений в столице закрыла свое производство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение сети.

"В настоящее время цех по производству Хэлфи Фуд Продакшен закрыт, сеть Healthy Food работает по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов. Вся продукция, представленная в сети, поставляется от внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором", – говорится в сообщении компании.

Также Healthy Food выплатила пострадавшим более 2,5 миллиона рублей.

Ранее в среду Роспотребнадзор подвел итоги расследования случаев отравления едой из автоматов сети Healthy Food в столице. В результате компанию оштрафовали на два миллиона рублей.

При расследовании в цехе компании выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей. Оказалось, что продукты готовили без технологических инструкций, у нее отсутствует маркировка, а готовые блюда оставляли на следующий день. В холодильниках игнорировались правила товарного соседства. Часть сырья была без документов, а на готовую еду проставляли пролонгированные сроки годности.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров.

Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

Как выяснили в Роспотребнадзоре, большинство пострадавших ели сэндвич с тунцом и соусом "тар-тар" (66,5%), остальные – салаты, стейки с соусом "тар-тар", роллы и куриные биточки.