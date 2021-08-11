В Нигерии из-за отравленной воды погибли 24 члена одной семьи – СМИ

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В Нигерии 24 члена одной семьи погибли из-за отравленной воды, об этом со ссылкой на местное агентство NAN сообщает РИА Новости.

Семья проживала в районе Иса нигерийского штата Сокото. Уточняется, что при приготовлении пищи вместо соли люди использовали некое удобрение.

Как рассказала уполномоченный по вопросам здравоохранения в штате Али Иннаме, выжили только два человека, ими сейчас занимаются медики.

"К сожалению, целая семья, которая ела эту еду, погибла, за исключением двух женщин, которые только попробовали пищу и в настоящее время проходят лечение", – сказала она.

Иннаме также добавила, что у выживших сейчас есть "хорошие шансы" поправиться.

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