В Валдае произошло ДТП с участием Александра Ширвиндта

17:02
Фото: vk.com/valdaycom
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в автомобильную аварию в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационно-туристический портал города.
Столкновение произошло в районе 12:40 по местному времени на перекрестке улиц Ленина и Совхозной.
"Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и совершил столкновение с Renault Sandero", – указано в сообщении.
Обе машины получили незначительные повреждения. Пассажирка машины, с которой столкнулся Ширвиндт, была госпитализирована с травмами руки.
Ранее другой известный актер Михаил Ефремов стал участником ДТП со смертельным исходом в Москве на Смоленской площади. Пострадавший в аварии мужчина впоследствии скончался в больнице, а сам артист стал фигурантом уголовного дела.
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