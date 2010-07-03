По факту смертельного ДТП под Тамбовом возбуждено уголовное дело

Фото: скриншот видео телеграм-канал Говорит Москва

Управление МВД по Тамбовской области завело уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе Тамбов – Воронеж, где столкнулись два микроавтобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы УМВД Нину Крус.

"Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – рассказала Крус.

Отмечается, что ведение уголовного дела взяла под контроль прокуратура Тамбовской области. Основной версией случившегося в ГИБДД называют неудачную попытку обгона.

Вчера стало известно, что в результате столкновения двух микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen погибли 5 человек. Еще восемь, включая подростка, получили травмы различной степени тяжести.