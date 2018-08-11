Трех человек спасли при тушении пожара в многоэтажке на юге Москвы

11 августа, 18:56
Фото: vk.com
Пожарные спасли трех человек при тушении пожара в одном из многоэтажек на юге столицы, передает телеканал Москва 24.
По данным столичного управления МЧС, сообщение о пожаре в доме № 40 на Липецкой улице поступило в 13:47. Возгорание произошло в квартире и на балконах 11-го и 12-го этажей дома.
Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади около 50 квадратных метров, а в 14:59 − ликвидировали его. С верхних этажей спасли троих человек, которые не смогли самостоятельно спуститься. После эвакуации их осмотрели врачи скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.
Причины происшествия выясняются. По словам специалистов, пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания.
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