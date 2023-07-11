Момент жесткой посадки самолета в Сомали попал на видео

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Момент жесткой посадки самолета в столице Сомали попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как авиалайнер дрифтует после жесткой посадки в международном аэропорту Могадишо. Борт авиакомпании Halla Airline почти рухнул на посадочную полосу аэропорта имени Адена Адде, проехал за пределы взлетной полосы и врезался в бетонный отбойник.

По данным СМИ, сразу после приземления у самолета отвалились передние колеса. Причины ЧП выясняются.

В момент аварии на борту самолета находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Все пассажиры выжили. По последним данным, пострадали три человека, у них легкие травмы.