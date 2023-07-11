В убийстве школьницы в Челябинской области подозревается отец ее подруги – СМИ

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

В убийстве 12-летней школьницы в городе Сим Челябинской области подозревается отец ее подруги, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Это отец подружки убитой", – заявила собеседница агентства.

В пресс-службе Следственного комитета по региону уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому наказания в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

По данным поискового регионального отряда "ЛизаАлерт", девочка ушла из дома в неизвестном направлении 9 июля. Ее искали на протяжении двух дней.

Ранее Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту убийства школьницы. Уточнялось, что вечером воскресенья, 9 июля, ее видела подруга, после этого телефон школьницы стал недоступен. В ходе поисков девочки были найдены ее рюкзак и чехол от телефона.

Спустя двое суток школьницу обнаружили мертвой в лесном массиве. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле погибшей многочисленные ножевые ранения.