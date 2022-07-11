Политик из Нигерии привез в Лондон раба и попытался вырезать у него почку – СМИ

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В Великобритании сенатора нигерийского парламента обвиняют в попытке незаконно изъять почку у соотечественника. Об этом сообщает Sky News.

Об инциденте стало известно, когда 21-летний гражданин Нигерии обратился в полицию, сбежав из больницы Royal Free Hospital в Лондоне. Он рассказал, что политик Айк Экверемаду насильно вывез его из страны, чтобы пересадить его почку своей дочери.

Позже стало известно, что молодой человек был рабом нигерийского чиновника. В настоящее время полиция взяла под арест Экверемаду и его супругу.

В ноябре прошлого года в Казахстане полицейские обнаружили в соцсетях видеоролик, на котором мужчина говорит, что уже 20 лет находится в рабстве на одной из зимовок Карагандинской области. Мужчина, представившийся Алексеем Котовым, попросил семью помочь ему выбраться из Казахстана. Позже правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении местного жителя.

