Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash"

В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил разбойное нападение на банк, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Мужчина зашел в помещение, выстрелил несколько раз, после чего забрал 4 миллиона рублей и скрылся.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Ведется розыск нападавшего.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже фисташек стоимостью более 1 миллиона рублей. 14 палет фисташек пропали со складского помещения организации в Ступинском проезде.