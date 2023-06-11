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Экс-первого министра Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании нацпартии
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен задержали по делу о финансировании национальной партии (ШПН). Об этом сообщает телеканал Sky News.
"Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии", – уточняется в сообщении.
15 февраля Никола Стерджен заявила об уходе в отставку. По итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Хамза Юсуф.
В июне прошлого года Стерджен заявила, что пришло время для независимости от Великобритании.
Референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55% участников высказались за сохранение союза. Однако Шотландская национальная партия в последние годы заявляла о необходимости повторного рассмотрения вопроса из-за выхода Великобритании из ЕС.
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