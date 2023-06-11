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18:13

Происшествия

Экс-первого министра Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании нацпартии

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен задержали по делу о финансировании национальной партии (ШПН). Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии", – уточняется в сообщении.

15 февраля Никола Стерджен заявила об уходе в отставку. По итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Хамза Юсуф.

В июне прошлого года Стерджен заявила, что пришло время для независимости от Великобритании.

Референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55% участников высказались за сохранение союза. Однако Шотландская национальная партия в последние годы заявляла о необходимости повторного рассмотрения вопроса из-за выхода Великобритании из ЕС.

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