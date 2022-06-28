Глава Шотландии предложила провести референдум о независимости

Фото: ТАСС/EPA/Robert Perry

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что пришло время для независимости от Великобритании, сообщает РИА Новости. По ее словам, соответствующий референдум может пройти 19 октября 2023 года.

Ранее глава Шотландии уже заявляла о намерении провести второй референдум о независимости, но британский премьер Борис Джонсон неоднократно обещал, что не допустит этого. По его словам, народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за проголосовало 55%, против – 45%.

Чтобы провести референдум, Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

Газета The National Interest в мае выпустила материал, где говорилось, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности НАТО.

Как утверждают авторы статьи, получив независимость, Шотландия парализует ядерную оборонительную позицию Великобритании как минимум на 5–10 лет. В качестве вероятных последствий называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

Кроме того, авторы отмечают, что обретение Шотландией независимости усугубит энергетический кризис, а также приведет к дефициту шотландского бюджета в объеме 10–20%.