Сына экс-главы Иркутской области Левченко приговорили к 9 годам тюрьмы

08:58
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Кировский суд Иркутска приговорил к 9 годам колонии общего режима сына бывшего главы региона и экс-депутата местного заксобрания Андрея Левченко по делу о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.
"Суд <...> назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе <...> сроком на 2 года 11 месяцев", – говорится в сообщении.
Другие фигуранты дела, Олег Хамуляк и Антон Рябикин, получили 8 и 7 лет колонии общего режима со штрафами в размере 1,3 миллиона рублей, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев – по 4 года лишения свободы условно со штрафами в размере 900 тысяч рублей.
По данным следственных органов, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольного ему ООО "Звезда" Хамуляк и его заместитель Рябикин. Последний заключил в Москве картельный сговор с производителями лифтов с целью раздела товарного рынка. Подписантами договоров стали Чернышов и Коженов.
После этого организованная Левченко фирма заключила ряд договоров по замене лифтов с иркутским областным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов. В результате Левченко и его подельники получили более 559,6 миллиона рублей, а производители лифтов – более 435,2 миллиона.
Кроме того, фигуранты получили еще 55,7 миллиона рублей по подложным договорам о дополнительных расходах по доставке лифтов и закупке материалов. Таким образом, ущерб от незаконной деятельности превысил 1 миллиард рублей.
Левченко был задержан в сентябре 2020 года. В ходе следственных мероприятий также были проведены обыски в местах проживания и работы Левченко и его отца. Уголовное дело против него было возбуждено в феврале 2019 года.
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