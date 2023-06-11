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08:00

Происшествия

Движение затруднено на 29-м км Киевского шоссе в Москве из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 29-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух авто, которые въехали в ограждение дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают городские оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются, как и информация о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что в районе ДТП движение затруднено. Водителей призвали выбрать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на 32-м километре Киевского шоссе: два автомобиля также въехали в ограждение дорожных работ.

До этого автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения на юго-западе столицы, в результате чего погиб водитель.

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