08:00Происшествия
Движение затруднено на 29-м км Киевского шоссе в Москве из-за аварии
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На 29-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух авто, которые въехали в ограждение дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте работают городские оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются, как и информация о возможных пострадавших.
В Дептрансе предупредили, что в районе ДТП движение затруднено. Водителей призвали выбрать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на 32-м километре Киевского шоссе: два автомобиля также въехали в ограждение дорожных работ.
До этого автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения на юго-западе столицы, в результате чего погиб водитель.
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