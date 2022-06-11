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04:45

Экс-генерала СБУ задержали в Сербии за контрабанду драгоценностей и валюты – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: mup.gov.rs

Полиция Сербии задержала граждан Украины и Германии, которые пытались перевезти драгоценные камни и валюту через границу с Македонией. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"Арестованы <...> гражданин Германии А. А. (1986 года рождения) и Украины А. Н. (1982 года рождения) в связи с наличием оснований подозревать их в совершении преступления по отмыванию денег", – говорится в сообщении.

По данным местного телеканала BTV, задержанным гражданином Украины является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.

Подозреваемые были задержаны на погранпереходе "Прешево" во время обыска автомобиля BMW. Полицейские обнаружили в машине незадекларированные деньги: более 600 тысяч евро и более 120 тысяч долларов. Также были найдены два изумруда.

Нарушителей задержали на 48 часов, им грозит заключение на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что суд в Республике Марий Эл приговорил сотрудника СБУ к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что мужчина был задержан с поличным.

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