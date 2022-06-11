Экс-генерала СБУ задержали в Сербии за контрабанду драгоценностей и валюты – СМИ

04:45
Фото: mup.gov.rs
Полиция Сербии задержала граждан Украины и Германии, которые пытались перевезти драгоценные камни и валюту через границу с Македонией. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
"Арестованы <...> гражданин Германии А. А. (1986 года рождения) и Украины А. Н. (1982 года рождения) в связи с наличием оснований подозревать их в совершении преступления по отмыванию денег", – говорится в сообщении.
По данным местного телеканала BTV, задержанным гражданином Украины является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
Подозреваемые были задержаны на погранпереходе "Прешево" во время обыска автомобиля BMW. Полицейские обнаружили в машине незадекларированные деньги: более 600 тысяч евро и более 120 тысяч долларов. Также были найдены два изумруда.
Нарушителей задержали на 48 часов, им грозит заключение на срок до 12 лет.
Ранее сообщалось, что суд в Республике Марий Эл приговорил сотрудника СБУ к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что мужчина был задержан с поличным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: