ГП РФ направила в суд дело созданной украинцами банды, похищавшей россиян

17:37
Фото: Агентство "Москва"
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело созданной гражданами Украины в 2014 году банды, которая занималась похищением россиян и организацией убийств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксану Капкаеву, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Следствие выяснило, что с апреля 2014 по октябрь 2019 года имеющие отношение к силовым структурам Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали преступное сообщество и вовлекли туда участников уголовного разбирательства.
"Целью создания и деятельности преступного сообщества являлось похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении. В числе преступлений также незаконный оборот оружия, покушение на убийство, превышение полномочий и контрабанда вооружения.
В ведомстве добавили, что от действий банды пострадал и челябинский предприниматель. По данным Генпрокуратуры, его похитили, чтобы завладеть электронно-вычислительной техникой мужчины, при помощи которой обвиняемые получили доступ к криптовалюте бизнесмена. В результате у предпринимателя украли биткойны на сумму более 50 миллионов рублей.
"Также участниками преступной организации совершено покушение на территории России на похищение участника Народного ополчения ДНР. На территории ДНР они покушались на убийство сотрудника МВД ДНР, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие", – говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче Киевской области. В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространяемые украинскими властями сведения являются ложными. Они направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: