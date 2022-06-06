ГП РФ направила в суд дело созданной украинцами банды, похищавшей россиян

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело созданной гражданами Украины в 2014 году банды, которая занималась похищением россиян и организацией убийств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксану Капкаеву, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Следствие выяснило, что с апреля 2014 по октябрь 2019 года имеющие отношение к силовым структурам Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали преступное сообщество и вовлекли туда участников уголовного разбирательства.

"Целью создания и деятельности преступного сообщества являлось похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении. В числе преступлений также незаконный оборот оружия, покушение на убийство, превышение полномочий и контрабанда вооружения.



В ведомстве добавили, что от действий банды пострадал и челябинский предприниматель. По данным Генпрокуратуры, его похитили, чтобы завладеть электронно-вычислительной техникой мужчины, при помощи которой обвиняемые получили доступ к криптовалюте бизнесмена. В результате у предпринимателя украли биткойны на сумму более 50 миллионов рублей.

"Также участниками преступной организации совершено покушение на территории России на похищение участника Народного ополчения ДНР. На территории ДНР они покушались на убийство сотрудника МВД ДНР, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие", – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче Киевской области. В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространяемые украинскими властями сведения являются ложными. Они направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.

