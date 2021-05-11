Дело о посягательстве на жизнь сотрудников ФСБ возбуждено в Крыму

11 мая, 22:02
Фото: depositphotos/Grigorenko
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального Главного следственного управления СК РФ.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Мужчина открыл стрельбу сотрудникам спецподразделения, однако им удалось избежать ранений.
Следователям предстоит провести комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно об уничтожении вооруженного боевика под Симферополем. Он состоял в одной из международных террористических организаций.
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