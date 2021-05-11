Движение перекрыто на Шоссейной улице из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по улице Шоссейной от Волгоградского проспекта в сторону станции метро "Печатники" перекрыли из-за пожара на территории гаражного комплекса. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по столице уточнили, что возгорание произошло на площади 150 квадратных метров.

"В 13:32 поступило сообщение о загорании гаражей по адресу улица Шоссейная, дом 4А. Установлено, что происходит горение одноэтажных гаражей", – говорится в сообщении.

О пострадавших сведений не поступало.

Ранее два человека погибли в результате возгорания самогонного аппарата в одной из квартир в Мурманске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Жертвами происшествия стали мужчина и его дочь 2012 года рождения.