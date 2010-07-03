Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

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Российское правительство выделило 450 миллионов рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкалья, сообщает сайт кабмина.

Деньги для субсидий региону направят из резервного фонда. В распоряжении сказано, что средства получат люди, которых признали пострадавшими от природных пожаров. Речь идет о тех, кому сейчас негде жить.

Природные пожары уничтожили свыше сотни домов в 14 населенных пунктах края. Своего имущества лишились более 400 местных жителей. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев оценил ущерб в один миллиард рублей.

Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. Кабмину он поручил обеспечить до 10 мая представление плана ликвидации последствий пожаров на территории края.

