Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека погибли в результате пожара в квартире в районе Тропарево-Никулино на западе столицы.
Возгорание произошло в жилом 16-этажном дома по адресу: улица Академика Анохина, дом 30, корпус 4.
Как говорится в Twitter МЧС по Москве, горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.
Из квартиры были эвакуированы и переданы медикам два человека, однако позже они скончались.
Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате взрыва в бизнес-центре в Москве.
В здании бизнес центра на 2-й Брестской улице взорвался кислородный баллон