Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате пожара в квартире в районе Тропарево-Никулино на западе столицы.

Возгорание произошло в жилом 16-этажном дома по адресу: улица Академика Анохина, дом 30, корпус 4.

Как говорится в Twitter МЧС по Москве, горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.

Из квартиры были эвакуированы и переданы медикам два человека, однако позже они скончались.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате взрыва в бизнес-центре в Москве.